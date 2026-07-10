la testa di medusa torna a casa ma prima le indagini sui materiali

La Testa di Medusa ritorna al patrimonio comunale di Bagno a Ripoli. La decisione è stata confermata con una determina pubblicata sull’albo pretorio. Prima del rientro, sono in corso indagini sui materiali dell’opera.

Ora è ufficiale: la Testa di Medusa torna definitivamente al patrimonio del Comune di Bagno a Ripoli. È stato scritto nero su bianco in una determina pubblicata sull’albo pretorio. La scultura cinquecentesca attribuita al Giambologna, rientra dunque nella proprietà pubblica, come la Fonte della Fata Morgana per la quale era stata realizzata, un monumento che è di proprietà comunale dal 1996. Il bassorilievo in marmo era stato trafugato oltre un secolo fa dal Ninfeo di Bagno a Ripoli. Se ne parlava già in un documento del 1868, mentre in un articolo redatto nel 1961 da due storici, si parlava della sua asportazione insieme ad altri elementi lapidei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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