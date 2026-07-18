Il questionario che circola in queste ore per segnalare la presenza di soggett i ebrei e israeliani in Italia, che siano in vacanza o che abbiano esercizi commerciali o partecipino a eventi istituzionali, ha creato molto rumore. Le comunità ebraiche italiane hanno alzato la voce per denunciare l’ennesima caccia all’ebreo in un Paese dove, dal 7 ottobre 2023 si sono acuiti a livelli estremi i sentimenti di antisemitismo. “Io penso che stiamo tornando agli anni Trenta, alla caccia all'ebreo. Mappare dove ci sono gli ebrei è gravissimo. La magistratura deve intervenire”, ha dichiarato all’Ansa il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, commentando quanto fatto emergere da Il Giornale con l’edizione in edicola oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiornale.it - "Siamo alla caccia all'ebreo". Indignazione per il questionario Pro Pal che invita a mappare il "turismo sionista" in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Pronto a presentare denuncia”. Indignazione per il questionario che invita a mappare gli ebrei in ItaliaUn questionario che invita a segnalare la presenza di persone ebraiche e israeliane in Italia ha suscitato reazioni di indignazione.

Dal turismo agli affitti: pro Pal a caccia degli israeliani in ItaliaUn'iniziativa online pro Pal sta attirando l’attenzione in Italia, suscitando preoccupazioni tra le comunità ebraiche e le autorità.