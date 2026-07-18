Un questionario che invita a segnalare la presenza di persone ebraiche e israeliane in Italia ha suscitato reazioni di indignazione. Il modulo chiede di indicare se queste persone siano in vacanza, gestiscano attività commerciali o partecipino a eventi ufficiali. La circolazione di questo strumento ha generato polemiche, portando alcuni a dichiarare di essere pronti a presentare denuncia. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha sollevato controversie sui limiti della privacy e sulla discriminazione.

Il questionario che circola in queste ore per segnalare la presenza di soggett i ebrei e israeliani in Italia, che siano in vacanza o che abbiano esercizi commerciali o partecipino a eventi istituzionali, ha creato molto rumore. Le comunità ebraiche italiane hanno alzato la voce per denunciare l’ennesima caccia all’ebreo in un Paese dove, dal 7 ottobre 2023 si sono acuiti a livelli estremi i sentimenti di antisemitismo. “Io penso che stiamo tornando agli anni Trenta, alla caccia all'ebreo. Mappare dove ci sono gli ebrei è gravissimo. La magistratura deve intervenire”, ha dichiarato all’Ansa il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, commentando quanto fatto emergere da Il Giornale con l’edizione in edicola oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Pronto a presentare denuncia”. Indignazione per il questionario che invita a mappare gli ebrei in Italia

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