Dal turismo agli affitti | pro Pal a caccia degli israeliani in Italia

Un'iniziativa online pro Pal sta attirando l’attenzione in Italia, suscitando preoccupazioni tra le comunità ebraiche e le autorità. L’azione sembra mirare ad attirare cittadini israeliani nel paese, coinvolgendo settori come il turismo e gli affitti. La diffusione di questa campagna ha generato reazioni di allarme, con richieste di intervento da parte delle istituzioni per garantire la tutela della convivenza civile e dei principi di rispetto reciproco.

Un'iniziativa online pro Pal sta sollevando profonda preoccupazione e richiede una netta presa di posizione a tutela della comunità ebraica e dei principi fondamentali della convivenza civile nel nostro Paese. Attraverso un modulo digitale diffuso capillarmente sulle piattaforme social, è stata avviata una vera e propria attività di tracciamento e segnalazione volta a registrare presunti casi di turismo, compravendite immobiliari e presunte dinamiche geopolitiche sul territorio italiano. La raccolta di dati, unita alla richiesta di fonti per coordinare non meglio specificate iniziative locali, assume i contorni di una pericolosa schedatura ideologica che rischia di alimentare un clima di odio che dal 7 ottobre 2023, quando Hamas ha dato l’assalto a Israele, ha scatenato nuove ondate di antisemitismo in Europa e anche in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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