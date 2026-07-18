Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni ma non riemerge | grave in ospedale il bimbo

Un uomo si è immerso nel fiume Adda a Truccazzano nel tentativo di salvare il nipotino di quattro anni, ma non è più riemerso. Il bambino è stato recuperato in condizioni critiche e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Non ci sono altre persone coinvolte.

Un uomo è annegato nelle acque del fiume Adda, a Truccazzano, in provincia di Milano, nel disperato tentativo di trarre in salvo il nipotino di appena 4 anni. È successo nel corso del pomeriggio di sabato 18 luglio, in località Golfo Rivolta, dove la vittima, di origine indiana, si trovava insieme al fratello e al piccolo. Il disperato tentativo di soccorso. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco e dai carabinieri, il padre e lo zio del bambino si trovavano già in acqua. In quel momento, il piccolo si sarebbe tuffato improvvisamente, mostrando subito gravi difficoltà a rimanere a galla. Vedendo il nipotino in pericolo, lo zio si è spinto verso di lui per tentare di aiutarlo, ma è stato sopraffatto dalla corrente, forse a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Open.online

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Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato. Il bambino è graveUn uomo si è tuffato nell’Adda per cercare di salvare il nipotino di quattro anni, ma è stato trovato senza vita.

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