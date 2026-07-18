Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato Il bambino si spegne in ospedale

Da vanityfair.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno zio è morto annegato dopo aver tentato di salvare il nipotino di quattro anni nell’Adda. Il bambino è stato portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche il padre del bambino, fratello della vittima, e altri familiari. La gita in famiglia si è conclusa con un tragico esito, e il padre del bambino si trova sotto shock. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragico epilogo per quella che doveva essere una piacevole gita in famiglia. Sul posto, oltre allo zio e al nipotino, c’era il padre del bambino, nonché fratello della vittima, che ora è sotto choc per l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, pare si sia trattato di un malore. Ma ne sapremo di più dopo l’autopsia e la ricostruzione della dinamica dell’incidente per mano degli operatori del 118 e dei carabinieri. Per il momento sappiamo solo che l’area in cui è avvenuta la tragedia è impervia e raggiungibile percorrendo un lungo tratto a piedi, cosa che ha complicato l’arrivo dei soccorsi. A tentare il salvataggio sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che, però, sono riusciti solo a recuperare il corpo della vittima, adesso in mano all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

si tuffa nell8217adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato il bambino si spegne in ospedale
© Vanityfair.it - Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato. Il bambino si spegne in ospedale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tragedia nel fiume Adda, si tuffa per salvare il nipote e muore. Deceduto anche il bimbo

Video Tragedia nel fiume Adda, si tuffa per salvare il nipote e muore. Deceduto anche il bimbo

Notizie e thread social correlati

Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato. Il bambino è graveUn uomo si è tuffato nell’Adda per cercare di salvare il nipotino di quattro anni, ma è stato trovato senza vita.

Tragedia sull’Adda, si tuffa per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato: il bambino è gravissimoUn uomo di origine indiana si è tuffato nel fiume Adda per salvare il nipotino di 4 anni, che era in acqua.

Temi più discussi: Si tuffa nel Po e non riemerge: proseguono le ricerche dell’uomo finito nel fiume fra Suardi e Gambarana; Descalzi: Hormuz ha cambiato tutto. E attenzione al gas: da gennaio in Europa mancherà anche quello russo; Finisce sott'acqua mentre gioca con i parenti e viene trascinato per chilometri: 28enne annega nel fiume Oglio; Tour de France: Vingegaard vuole fare il Pogacar. Ma Pogacar lo ribalta di nuovo.

si tuffa nell addaDramma nell'Adda, si tuffa per salvare il nipotino ma perde la vita. Le condizioni del bimboEnnesimo incidente mortale nel fiume Adda: è accaduto al confine tra le provincie di Milano e Cremona. Il bimbo portato via in elisoccorso ... notizie.it

si tuffa nell addaSi tuffa nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Muoiono entrambiIl gruppo formato da tre persone, è di origine indiana. La vittima è Harinder Singh, 48 anni. Un disperso anche a Sirmione, lago di Garda ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web