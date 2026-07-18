Uno zio è morto annegato dopo aver tentato di salvare il nipotino di quattro anni nell’Adda. Il bambino è stato portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche il padre del bambino, fratello della vittima, e altri familiari. La gita in famiglia si è conclusa con un tragico esito, e il padre del bambino si trova sotto shock. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragico epilogo per quella che doveva essere una piacevole gita in famiglia. Sul posto, oltre allo zio e al nipotino, c’era il padre del bambino, nonché fratello della vittima, che ora è sotto choc per l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, pare si sia trattato di un malore. Ma ne sapremo di più dopo l’autopsia e la ricostruzione della dinamica dell’incidente per mano degli operatori del 118 e dei carabinieri. Per il momento sappiamo solo che l’area in cui è avvenuta la tragedia è impervia e raggiungibile percorrendo un lungo tratto a piedi, cosa che ha complicato l’arrivo dei soccorsi. A tentare il salvataggio sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che, però, sono riusciti solo a recuperare il corpo della vittima, adesso in mano all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato. Il bambino si spegne in ospedale

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Tragedia nel fiume Adda, si tuffa per salvare il nipote e muore. Deceduto anche il bimbo

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