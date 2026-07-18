Muore per salvare il nipote di 4 anni nell' Adda il bambino è grave

Da iltempo.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto nell’Adda a Truccazzano mentre cercava di salvare il nipote di 4 anni che si era tuffato nel fiume. Il bambino è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, quando il bambino è caduto nel corso d’acqua. L’uomo ha tentato di recuperarlo, ma non è sopravvissuto.

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Tragedia a Truccazzano, nel Milanese, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nell'Adda. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche.  riferire l'accaduto sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con il nucleo sommozzatori e un'autopompa del distaccamento di Gorgonzola. Sul posto anche 118 e carabinieri. Da quanto ricostruito la vittima, di origine indiana, stava facendo un bagno insieme al fratello a Golfo Rivolta. Il bimbo si sarebbe tuffato per raggiungere il padre e lo zio in acqua, ma si sarebbe immediatamente sentito male. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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