Un pescatore si è tuffato in un lago dei Renai, a Signa, per liberare una lenza e non è più riemerso. Le ricerche sono state avviate immediatamente e proseguono con l’intervento di sommozzatori. Sul posto sono presenti forze di soccorso e mezzi nautici. La zona è stata delimitata e le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Signa (Firenze), 5 luglio 2026 – Ricerche in corso in uno dei laghi dei Renai, a Signa, dopo le un pescatore si è tuffato in acqua per liberare la lenza e non è più emerso. L’episodio è avvenuto all’esterno del locale parco, praticamente sotto il tracciato ferroviario della linea fra Pisa e Firenze. L’uomo, un 50enne cinese residente a Campi Bisenzio, pare si trovasse sul posto con un amico per pescare. La lenza sarebbe però rimasta impigliata sul fondo e l’uomo si sarebbe tuffato per liberarla. Purtroppo, in base al racconto dell’amico, non sarebbe più riemerso. È stato proprio il compagno di pesca a dare l’allarme, chiamando i soccorsi e un mediatore culturale che ha a suo volta contattato il 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pescatore si tuffa nel lago per liberare la lenza ma non riemerge: ricerche dei sommozzatori

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