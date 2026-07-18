Un uomo ha soccorso un bambino che stava per annegare nel lago di Garda a Sirmione, tuffandosi per salvarlo. Dopo aver portato in salvo il bambino, l’uomo non è più riemerso dall’acqua. Il punto in cui si è immerso ha una profondità di circa cinquanta metri. Il bambino sta bene, mentre le ricerche per trovare l’uomo sono ancora in corso.

Un uomo ha salvato un bambino che rischiava di annegare nel lago di Garda, a Sirmione, ma poi non è più riemerso. Il punto in cui si è inabissato raggiunge i cinquanta metro di profondità. In corso le ricerche di un giovane tra i 25 e i 30 anni. Il salvataggio del bambino Come riporta Brescia Oggi, secondo una prima ricostruzione, un gruppo di turisti inglesi aveva noleggiato una barca quando il conducente, un dipendente di 29 anni di un noleggio barche, si è accorto che un bambino era finito in acqua. Il piccolo si trovava in difficoltà, così l’uomo si è immediatamente tuffato per raggiungerlo e metterlo in salvo. In due bracciate avrebbe raggiunto il bimbo che si è aggrappato a lui, si è calmato e poi è stato issato sulla barca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si tuffa nel lago di Garda a Sirmione per salvare un bambino ma non riemerge, il piccolo sta bene

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