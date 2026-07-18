Si tuffa nel Garda per salvare un bambino e non riemerge

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo si è tuffato nel lago di Garda a Sirmione intorno alle 16.30 e non è più riemerso. Le operazioni di ricerca sono in corso da quel momento.

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Sono in corso dalle 16.30 di oggi le operazioni di ricerca di un uomo che si è tuffato da una imbarcazione nel lago di Garda a Sirmione, nel Bresciano, senza più riemergere. Dalle prime informazioni raccolte l’uomo si sarebbe tuffato per prestare soccorso a un bambino che era in difficoltà nelle acque del lago e che è poi stato recuperato incolume. Per le ricerche sono stati inviati l’elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia con a bordo i sommozzatori, oltre a una squadra di sommozzatori via terra, anch’essa proveniente da Venezia. Sul posto operano inoltre i soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco con imbarcazioni e la Guardia Costiera, impegnati nelle attività di ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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