Si lancia tra i detenuti per fermare la violenza | agente ferito con una lametta in carcere

Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito con una lametta durante un episodio di violenza all’interno di una casa circondariale. Un detenuto si è lanciato tra gli altri reclusi nel tentativo di fermare la rissa, durante la quale si sono verificati scontri e aggressioni. L’episodio è avvenuto ieri nella struttura di Carinola, causando danni e mettendo in allerta le forze dell’ordine presenti. Il personale ha cercato di contenere la situazione, che si è poi risolta con l’intervento delle forze di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, la Casa Circondariale di Carinola è stata teatro di un grave episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza interna e l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria. ?Nel tempestivo tentativo di fare da scudo con il proprio corpo e ripristinare la calma tra detenuti, un operatore di Polizia Penitenziaria è rimasto ferito. Il bilancio per il collega è pesante: ha riportato traumi da percosse alla testa e, nel tentativo di tutelare l’incolumità di un ristretto dall’aggressione di altri detenuti, ha subito ferite da taglio all’avambraccio causate da una lametta. I sanitari del nosocomio locale hanno rilasciato una prognosi di 10 giorni, evidenziando il concreto rischio di infezione derivante dall’uso dell’arma da taglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Aggressore sfugge alla Polizia e cerca di colpirmi

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