Il carcere di Torino come il Bronx | detenuto appicca il fuoco in cella poi picchia un agente e usa come arma una lametta

Nel carcere di Torino, nel padiglione B al terzo piano, si sono verificati episodi di violenza intorno alle 12 di mercoledì 29 aprile. Un detenuto ha dato fuoco alla propria cella, ha aggredito un agente e ha utilizzato una lametta come arma. La situazione ha coinvolto più persone e si è aggiunta alle ripetute notizie di episodi violenti all’interno della struttura.

Ancora violenti episodi in carcere, un'escalation che non accenna ad arrestarsi. I fatti sono stati registrati all'interno del padiglione B, al terzo piano, del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, intorno alle 12 di mercoledì, 29 aprile. Ancora un'aggressione in carcere a TorinoAl centro del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Detenuto aggredisce agente a bastonate e poi appicca incendio nella cellaUn agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito la notte scorsa nel carcere di Taranto da un detenuto che lo ha colpito al volto con un... Detenuto torinese appicca un incendio all'interno di una cella del carcere Marassi: sfiorata la tragediaUna tragedia sfiorata questa volta all'interno del carcere di Genova Marassi, per mano di un detenuto originario di Torino, trasferito nella casa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Emergenza al carcere di Torino: un pomeriggio di tensione tra aggressioni e problemi strutturali; Pentito morto in carcere Torino, inchiesta resta per istigazione al suicidio; Finisce in Olanda la fuga del ragazzo evaso dal carcere minorile: è in stato di fermo, procedure per l'estradizione; 25 Aprile, in memoria dei detenuti di ieri, lo sguardo ai reclusi di oggi. Carceri: Osapp, a Torino il padiglione B è diventato il 'Bronx'Bronx, proprio come uno dei quartieri di New York storicamente considerati più pericolosi. Così ormai è soprannominato dagli operatori il terzo piano del padiglione B del carcere di Torino: lo si rica ... ansa.it Carcere di Torino, incendio in cella e violenza: due agenti in ospedaleDetenuto appicca un rogo e colpisce i poliziotti intervenuti: entrambi in ospedale. L’Osapp denuncia una situazione fuori controllo ... giornalelavoce.it Il cardinale arcivescovo di #Torino nota che le aziende belliche si propongono per il "rilancio dell’occupazione”. “Nessuno può pretendere”, riconosce, che chi non ha un lavoro rifiuti occasioni di impiego. "Tuttavia dobbiamo chiederci" se sia umano attrarre fab x.com Grazie pioggia! Quest'anno il verde è meraviglioso in tutte le sue tonalità, Torino parco del Valentino, buona giornata siate sereni - facebook.com facebook