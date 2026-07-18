Per i cittadini con Isee sotto i 9.500 euro o sotto i 20mila euro per famiglie con almeno quattro figli, sarà possibile ottenere un bonus del 25% sulla Tari pagata nel 2025. La misura riguarda chi presenta una dichiarazione Isee conforme ai requisiti stabiliti. Nel 2026, tuttavia, l’importo della tassa aumenterà. La decisione è stata approvata e riguarda le agevolazioni per le fasce di popolazione più vulnerabili.

Arrivano novità importanti sul capitolo Tari: per i cittadini con dichiarazione Isee sotto ai 9.500 euro, o sotto ai 20mila euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, sarà possibile ottenere un bonus del 25% sull’imposta pagata nel 2025. Una misura che andrebbe a beneficio di 1.034 famiglie fermane, approvata dalla Giunta e a cui manca il voto favorevole del consiglio comunale, il prossimo martedì. Oltre al bonus, saranno votate anche le nuove tariffe per questo 2026 che prevedono, tuttavia, un aumento medio del 5% per le famiglie e l’utenza domestica, e del 4% per le utenze non domestiche, ossia le attività produttive e commerciali, dove l’aliquota subisce variazioni in base alla tipologia di settore in cui l’azienda opera e ai metri quadri occupati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sì al bonus per la Tari, che però nel 2026 aumenta

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NIENTE BONUS PER CHI NON PAGA TASSE E MULTE

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