Bonus rifiuti e scadenze | l' acconto Tari 2026 a Udine si paga entro fine giugno

Il Comune di Udine ha iniziato in questi giorni la distribuzione degli avvisi di pagamento per l'acconto della Tari 2026, la prima rata della tassa sui rifiuti. La collaborazione con Net ha portato all'invio delle comunicazioni ai cittadini, che dovranno effettuare il pagamento entro la fine di giugno. La scadenza riguarda esclusivamente questa prima tranche, con dettagli specifici indicati negli avvisi distribuiti. Nessuna comunicazione è stata ancora diffusa riguardo alle modalità di pagamento o eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti.

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