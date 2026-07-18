si aggiungono 3 nuove date estive al tour di fabrizio moro

ph. Shipmate ROMA – Si aggiungono 3 nuove date estive a NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, il tour di Fabrizio Moro: il 18 agosto a PESCINA (L’Aquila), il 23 agosto a LIPARI (Messina) e l’11 settembre a SAN MARINO. In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album “Non ho paura di niente” (BMG). Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Queste le prossime... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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A grande richiesta si aggiungono 7 nuove date estive al DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026

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Però scusami non c'è paragone tra 3 ore e mezza di concerto (+ 1 ora di Fabrizio moro) contro 56 minuti! Inoltre 49 euro (pit6) vs 150 (silver). I pit 1 e 2 che vedevano da dio 99 euro, qui il Platinum 400. Cioè di che stiamo a parla'... x.com

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Fabrizio Moro sul palco anche in estate: tutte le nuove date del tourFabrizio Moro non ha più paura di niente. Dopo la vittoria a Canzonissima e il grande successo dell’anteprima al Palazzo dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive al ... radioitalia.it