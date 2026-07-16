Si aggiungono 3 nuove date estive a NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, il tour di FABRIZIO MORO: il 18 agosto a PESCINA (L’Aquila), il 23 agosto a LIPARI (Messina) e l’11 settembre a SAN MARINO.. In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album “ Non ho paura di niente ” (BMG). Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Queste le date del... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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