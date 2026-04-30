ph. Virginia Bettoja GENOVA - A grande richiesta si aggiungono 4 nuove date estive al "De Andrè canta De Andrè Best of Tour 2026", il tour di Cristiano De Andrè che ha già emozionato migliaia di spettatori e che lo porterà a esibirsi in tutta Italia con un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali: il 19 luglio a L'isola In Collina di Ricaldone (Alessandria), il 2 agosto al Summer Vibes di Borgia (Catanzaro), il 6 agosto al Blubar Summer Festival di Francavilla Al Mare (Chieti) e il 19 agosto al Festival Internazionale Di Mezza Estate di Tagliacozzo (L'Aquila). I biglietti sono disponibili al seguente link: https:bit.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A grande richiesta si aggiungono 4 nuove date estive al “De Andrè canta De Andrè Best of Tour 2026”

Il meglio di FABRIZIO DE ANDRE' - Raccolta Vol. 1

Notizie correlate

De André canta De André a teatro: "Papà ha seminato con le canzoni"De André canta De André, il Best of tour parte dal teatro Rossini di Civitanova domani alle 21 e Cristiano De André continuerà fino in estate...

Leggi anche: D’Alessio: tour “Gigi Palasport” vola verso il tutto esaurito, a grande richiesta si aggiungono nuove date indoor in autunno