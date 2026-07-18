Durante un evento, si è sottolineato che in tempi di guerra la preghiera può offrire forza e conforto. È stato evidenziato che è necessario perdonare e ricevere perdono per sanare le ferite della memoria storica dei paesi europei. La richiesta riguarda un processo di riconciliazione che possa contribuire a superare le tensioni passate.

È anche nel “contesto della guerra che scopriamo la forza della preghiera”. Oggi c’è più che mai bisogno di “perdono, concesso e ricevuto, per sanare la memoria storica dei popoli europei”. I media vaticani raccolgono le parole del capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, a margine del suo incontro con l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, al secondo giorno di missione in Ucraina, e con il nunzio apostolico nel Paese, Visvaldas Kulbokas. L’inviato speciale di Papa Leone XIV per le celebrazioni del 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino, che si terranno domenica al Santuario del Monte Carmelo a Berdychiv, è giunto nella serata di venerdì a Kyiv, dopo una sosta alla chiesa di San Giovanni Paolo II a Rivne, a metà strada tra Leopoli e la capitale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Shevchuk: perdono e riconciliazione per sanare la memoria dei popoli europei

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