Jana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno concluso la giornata fuori dalla top-3 agli Europei di vela 49er, in corso a Eckernförde. La coppia italiana ha affrontato una serie di regate difficili, che hanno influito sulla classifica generale. Nel frattempo, la coppia formata da Schio e Giunchiglia ha effettuato una buona rimonta, salendo in posizioni più alte nella ranking.

Una giornata non semplice per J ana Germani-Giorgia Bertuzzi, equipaggio attualmente impegnato sulle acque di Eckernförde, località tedesca teatro in questi giorni degli Europei 2026 di vela, classe 49er. Le azzurre infatti nel day-2 di elimination series sono scivolate fuori dalla top 3, attestandosi così in terza posizione. Nello specifico le portacolori hanno cominciato la prova in flotta gialla con un ventiseiesimo posto provocato da una squalifica, per poi accontentarsi di una dodicesima posizione e di un altro ventiseiesimo piazzamento, stavolta scaturito da un ritiro, inchiodando il loro punteggio a 89 punti netti, quattro in più rispetto al binomio belga formato da Isaura Maenhaut-Anouk Geurts, terze con 84. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Germani/Bertuzzi perdono la top-3 agli Europei 49er. Bella risalita per Schio/Giunchiglia

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