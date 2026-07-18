Sfida tra Manchester United e Roma | 30 milioni all’Inter
Il Manchester United ha offerto 30 milioni di euro per un calciatore dell’Inter. La squadra inglese, molto attiva sul mercato dei centrocampisti, ha già acquistato due giocatori e sta cercando di chiudere un altro trasferimento in mediana. Tra i nomi più caldi ci sono Manu Koné, Berge e Ruskin. La trattativa è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulla conclusione dell’accordo.
I Red Devils hanno messo nel mirino un calciatore nerazzurro Molto attivo soprattutto sul mercato dei centrocampisti, il Manchester United ha acquistato Andrey Santos e Youri Tielemans, ma spera di chiudere a breve anche un altro colpo in mediana, con i nomi di Manu Koné, Berge e Ruskin sempre d’attualità. Oltre ai centrocampisti, Michael Carrick ha chiesto anche l’arrivo di rinforzi difensivi e sulle fasce. Contatti col Manchester United: 30 milioni all’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Ed è in questo contesto che, secondo Team Talk, nelle scorse settimane i Red Davils hanno contattato l’ Inter per conoscere la situazione di Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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