Il Manchester United ha inviato scout alla partita tra Grecia e Italia per osservare Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter. La partita si è disputata a Creta, dove gli osservatori hanno seguito l’atleta. Si ipotizza un possibile scambio con Zirkzee, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La presenza degli scout inglesi si aggiunge alle recenti attenzioni sul giocatore.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, gli osservatori dei Red Devils hanno visionato l’attaccante a Creta, sullo sfondo spunta l’ombra di uno scambio con Zirkzee. Gli occhi della Premier League su Pio Esposito, reduce da un’ottima prima stagione in Serie A con l’Inter e dai due gol decisivi nelle amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia. Proprio ieri sera, come rivelato da TeamTalk, il Manchester United era rappresentato, con altri club britannici, da un osservatore al Pankritio Stadio di Iraklio per seguire da vicino il match della selezione azzurra. Le prestazioni di Esposito non sono passate inosservate e il nazionale italiano sta attirando l’attenzione di diverse squadre della Premier League, tra cui Arsenal, Tottenham e Chelsea, che hanno seguito da vicino la sua crescita negli ultimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, il Manchester United osserva Pio Esposito: presenti scout del club inglese alla sfida tra Grecia e Italia

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