Sfida su frane e viabilità Dalla Provincia 2,4 milioni

La Provincia di Siena ha stanziato 2,4 milioni di euro per interventi su frane e viabilità. La presidente ha sottolineato l'importanza di combinare la manutenzione urgente con una pianificazione a lungo termine per l’Amiata e la Val d’Orcia.

La presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, interviene indicando come sia necessario unire alla manutenzione immediata una grande visione strategica per il futuro dell’Amiata e della Val d’Orcia. "Il sindaco di Piancastagnaio sarà sicuramente felice di constatare che, proprio nel giorno in cui chiedeva a gran voce maggiore attenzione per il territorio, i cantieri di asfaltatura della Provincia di Siena sulla Sp 18c stavano partendo come previsto dalla programmazione. La sfida della viabilità nel sud della nostra provincia si vince solo se impariamo a fare squadra davvero. Dobbiamo avere il coraggio, tutti insieme, di alzare il livello della discussione e della proposta politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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