Pronto il bilancio 2025 della Provincia | 10 milioni di investimenti con priorità a viabilità e scuole

È stato predisposto il bilancio consuntivo 2025 della Provincia di Bergamo, che riassume i risultati finanziari dell’anno passato. Il documento sarà presentato il 20 maggio all’assemblea dei sindaci per ricevere un parere e successivamente sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio provinciale. Tra gli investimenti previsti nel 2025, ci sono 10 milioni di euro destinati principalmente alla viabilità e alle strutture scolastiche. La discussione si svolgerà in una riunione pubblica con la presenza dei rappresentanti istituzionali.

Bergamo. È pronto il bilancio consuntivo 2025 della Provincia di Bergamo: il documento, che illustra il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno scorso, sarà sottoposto il 20 maggio all’assemblea dei sindaci per il relativo parere e al Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva. “Un bilancio solido che ci consente di investire importanti risorse sul territorio – spiega il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli -. Strade e scuole sono la priorità a cui ci dedicheremo. Il nostro obiettivo dichiarato all’inizio del mandato è dare risposte concrete ai cittadini attraverso l’ascolto del territorio e una buona gestione amministrativa”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il bilancio di fine anno del presidente DAngelo

Sullo stesso argomento

Sacbo approva il bilancio 2025: valore della produzione a 165 milioni e personale in crescita, investimenti per oltre 48 milioniUn anno particolarmente vivace dal punto di vista delle opere di ampliamento, approvate da Enac e finanziate da Sacbo, rientranti nei programmi di...

Provincia, via libera alla variazione di bilancio: investimenti su scuole e stradeTarantini Time QuotidianoL’Amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione, un provvedimento finalizzato...

Pronto il bilancio 2025 della Provincia: 10 milioni di investimenti con priorità a viabilità e scuoleI restanti 3 milioni di euro dell'avanzo messi da parte per gestire eventuali criticità nel corso del 2026. Recuperati i 6 milioni accantonati nel fondo rischi per coprire l'eventuale risarcimento all ... bergamonews.it

Asst Ovest Milanese. Il bilancio del 2025: pronto soccorso affollati con oltre 150mila accessiL’Asst Ovest Milanese ha registrato nell’anno da poco concluso 152.982 accessi complessivi alle strutture di emergenza/urgenza e a trainare il gruppo è stato il Pronto soccorso di Legnano, che ha ... ilgiorno.it