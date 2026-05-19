Pronto il bilancio 2025 della Provincia | 10 milioni di investimenti con priorità a viabilità e scuole

Da bergamonews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato predisposto il bilancio consuntivo 2025 della Provincia di Bergamo, che riassume i risultati finanziari dell’anno passato. Il documento sarà presentato il 20 maggio all’assemblea dei sindaci per ricevere un parere e successivamente sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio provinciale. Tra gli investimenti previsti nel 2025, ci sono 10 milioni di euro destinati principalmente alla viabilità e alle strutture scolastiche. La discussione si svolgerà in una riunione pubblica con la presenza dei rappresentanti istituzionali.

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Bergamo. È pronto il bilancio consuntivo 2025 della Provincia di Bergamo: il documento, che illustra il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno scorso, sarà sottoposto il 20 maggio all’assemblea dei sindaci per il relativo parere e al Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva. “Un bilancio solido che ci consente di investire importanti risorse sul territorio – spiega il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli -. Strade e scuole sono la priorità a cui ci dedicheremo. Il nostro obiettivo dichiarato all’inizio del mandato è dare risposte concrete ai cittadini attraverso l’ascolto del territorio e una buona gestione amministrativa”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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