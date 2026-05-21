Viabilità in pianura dalla Provincia un piano da un milione di euro
Il Consiglio provinciale ha approvato un piano di interventi sulla viabilità della media pianura, con una spesa complessiva di un milione di euro. Il progetto coinvolge sei Comuni e comprende lavori di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade. Le risorse saranno distribuite su diverse aree, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della rete viaria locale. Le opere sono state definite durante la riunione del consiglio, che ha approvato all’unanimità il piano.
Il Consiglio provinciale ha approvato un piano complessivo da un milione di euro destinato alla viabilità della media pianura, con interventi diffusi su sei Comuni e un focus su manutenzioni, riqualifiche e messa in sicurezza della rete stradale. Le risorse saranno impiegate su una serie di arterie provinciali considerate strategiche per i collegamenti quotidiani del territorio, con lavori che spaziano dal rifacimento dei manti stradali fino alla realizzazione di nuove opere di regolazione del traffico. Sono previsti 150mila euro per la riqualificazione della Sp ex Ss 591 a Urgnano, intervento che riguarda il ripristino del fondo stradale e il miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo un asse di forte percorrenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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