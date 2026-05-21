Viabilità in pianura dalla Provincia un piano da un milione di euro

Il Consiglio provinciale ha approvato un piano di interventi sulla viabilità della media pianura, con una spesa complessiva di un milione di euro. Il progetto coinvolge sei Comuni e comprende lavori di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade. Le risorse saranno distribuite su diverse aree, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della rete viaria locale. Le opere sono state definite durante la riunione del consiglio, che ha approvato all’unanimità il piano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui