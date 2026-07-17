Iran sesta notte consecutiva di raid Usa | Colpiti ponti e infrastrutture La rappresaglia di Teheran | Attaccata a sorpresa base statunitense in Siria

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la sesta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno condotto raid in Iran, colpendo ponti e infrastrutture. In risposta, le forze di Teheran hanno attaccato a sorpresa una base statunitense in Siria. Nel frattempo, una petroliera che si trovava a circa 35 km a est di Khasab, in Oman, è stata colpita da un proiettile non identificato, secondo un’agenzia britannica specializzata nelle operazioni marittime.

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Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato mentre navigava a circa 35 km a est di Khasab, in Oman. Lo ha riferito l’agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime (Ukmto). L’imbarcazione ha riportato lievi danni sul lato sinistro. “Tutto l’equipaggio è sano e salvo, non è stato segnalato alcun impatto ambientale e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo”, ha affermato l’Ukmto. La Borsa di Tokyo prosegue la fase ribassista e termina l’ultima seduta della settimana in deciso calo, con le vendite dei titoli dei produttori di semiconduttori sotto la scure dopo le ultime indicazioni dalle trimestrali, in particolare la Taiwan Semiconductor Manufacturing – che ha rivisto al rialzo i propri piani di investimento, alimentando preoccupazioni sulla redditività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sixth consecutive airstrike campaign targets Iranian military infrastructure | NewsX World

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