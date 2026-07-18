Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati portati in ospedale durante la notte a causa di malori avvenuti dopo aver trascorso una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. I ragazzi sono stati ricoverati all’ospedale Rizzoli di Ischia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dei malori o sulle condizioni di salute attuali. La polizia ha avviato accertamenti sulla serata e sull’ambiente della discoteca.

Tempo di lettura: 2 minuti Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte all’ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Secondo una prima ricostruzione, il locale, dove era in programma un evento con alcuni dj ospiti, era particolarmente affollato. Il primo intervento si è reso necessario poco dopo le 2.30, quando un ragazzo si è sentito male nei pressi del bar ed è stato accompagnato all’esterno dal personale della discoteca. Nel giro di meno di un’ora altri sei giovani hanno perso conoscenza. Sul posto era nel frattempo arrivata una pattuglia del Commissariato isolano della Polizia di Stato per un controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sette ragazzi ricoverati in ospedale dopo una serata in discoteca

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Elk Grove police warn families after 2 kids hurt in e-bike incidents

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