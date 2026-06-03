Taormina auto sulla folla di ragazzi dopo una lite nella discoteca Ipanema sindaco De Luca | Tentato omicidio - VIDEO

Un ragazzo è stato investito da un'auto che si è lanciata sulla folla di giovani dopo una lite in una discoteca a Taormina. Il veicolo ha travolto alcuni ragazzi, ferendone uno. Il sindaco ha definito l'episodio come un tentato omicidio. Un video mostra il momento in cui l’auto si avvicina e investe diverse persone. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il bilancio è di un ferito, il ragazzo che nel video viene travolto dalla macchina Episodio choc a Taormina dove un'auto si è lanciata sulla folla di ragazzi dopo una lite nella discoteca Ipanema. Il fatto ha avuto luogo attorno alle 3:15 della notte tra l'1 e il 2 giugno quando una vettura s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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