Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la morte di una bambina di 11 anni in una piscina di Sestri Levante. La ragazzina è rimasta vittima di un incidente in cui è stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione. La tragedia si è verificata nel corso di una visita alla struttura, e le autorità stanno accertando eventuali responsabilità dei titolari dello stabilimento. La famiglia della vittima ha presentato denuncia.

Indagati i titolari dello stabilimento di Sestri Levante in cui è morta Alice, la bambina di 11 anni di Bergamo rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'inchiesta aperta dalla Procura è per omicidio colposo. Sotto la lente del pm, che ha già disposto l'autopsia sul corpo della piccola, un uomo e una donna. Da verificare se lo stabilimento in questione rispettasse la normativa regionale che vieta l'utilizzo delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. Secondo quanto verificato dalla capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, nella struttura sarebbe mancato il cartello con questa disposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sestri Levante, 11enne morta risucchiata dal bocchettone in piscina: due indagati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morta l’11enne risucchiata da un bocchettone in piscina a Sestri Levante

È morta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri LevanteUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Temi più discussi: Genova, 11enne risucchiata da bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima; È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante. Aperta inchiesta per omicidio colposo; Sestri Levante: addio ad Alice, la bambina 11enne rimasta risucchiata nel bocchettone di una piscina; È morta la bambina risucchiata dal bocchettone in piscina.

IL CUORE DI ALICE HA SMESSO DI BATTERE, MA IL SUO ULTIMO DONO SALVERÀ ALTRE VITE. È morta Alice Ferrari, l'11enne rimasta incastrata nel bocchettone della piscina di Sestri Levante. #SestriLevante #piscina x.com

Alice Ferrari morta a 11 anni risucchiata in piscina a Sestri Levante: indagati i due titolari dei bagni. Disposta l’autopsiaNon è ancora stato accertato per quanto tempo l’undicenne di Suisio (Bergamo) sia rimasta sott'acqua. A notarla è stato un altro bambino che ha lanciato l’allarme. Poi il disperato tentativo di taglia ... ilgiorno.it

Morta 11enne in piscina a Sestri Levante, indagati i titolari dello stabilimento: indagini su cartello mancanteSono stati iscritti nel registrato degli indagati per il reato di omicidio colposo i due titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante dove il ... fanpage.it