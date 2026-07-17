L'11enne risucchiata da un bocchettone in piscina a Sestri Levante è deceduta. La bambina era stata estratta dall’acqua in condizioni critiche mercoledì scorso, poi portata d’urgenza in ospedale e rianimata. Nonostante i tentativi di salvarla, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

È morta la ragazzina di 11 anni che era stata risucchiata da un bocchettone in piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova, mercoledì scorso. La piccola era stata soccorsa in gravi condizioni e portata in ospedale d’urgenza, dopo essere stata rianimata. La nota dell’ospedale Gaslini di Genova. La Direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova comunica, “con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l’ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua in piscina”. È quanto si legge in una nota della struttura sanitaria diffusa venerdì mattina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morta l’11enne risucchiata da un bocchettone in piscina a Sestri Levante

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Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini: è grave - Storie italiane 08/04/2026

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