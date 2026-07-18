Confindustria Romagna ha chiesto miglioramenti nelle infrastrutture durante un incontro con il sindaco di Ravenna, a un anno dall’insediamento del nuovo sindaco e dall’inizio della presidenza dell’associazione. L’obiettivo è favorire lo sviluppo economico, l’innovazione e la sostenibilità. La richiesta si concentra sulla necessità di potenziare le strutture per sostenere le attività produttive e migliorare la competitività della regione.

Servono infrastrutture migliori per far sviluppare l’economia e permettere innovazione e sostenibilità. È l’appello di Confindustria Romagna al sindaco di Ravenna nel corso di un incontro a un anno dall’insediamento di Alessandro Barattoni e dall’avvio del mandato di presidenza dell’Associazione di Mario Riciputi. L’iniziativa ha coinvolto 50 imprenditori e imprenditrici della delegazione ravennate, in rappresentanza sul territorio comunale di quasi 200 aziende e 9 mila dipendenti, per un fatturato aggregato di circa 7,2 miliardi di euro. "Ravenna rappresenta un patrimonio economico, industriale e culturale di valore assoluto per tutta la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Servono infrastrutture". L’appello di Confindustria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiab: servono infrastrutture e percorsi sicuri per la mobilità ciclisticaFiab sottolinea la necessità di infrastrutture e percorsi sicuri per migliorare la mobilità ciclistica.

Camera, la cura di Manetti: "Un milione in più per le imprese. Ma ci servono infrastrutture"La Camera di Commercio ha annunciato un incremento di un milione di euro nei fondi destinati alle imprese della metrocittà.

Temi più discussi: Servono infrastrutture. L’appello di Confindustria; Autostrade, servono gallerie e ponti nuovi (non tutti a norma). Parola di Aiscat; MURAVERA, L'appello della minoranza consiliare: Rifiuti abbandonati? Servono controlli e tolleranza zero; Infrastrutture, Galifi: Non si può più pagare prezzo dell’isolamento.

Servono infrastrutture. L’appello di ConfindustriaVertice tra associazione e Comune a un anno dall’insediamento del sindaco Barattoni e del presidente Riciputi. Il primo cittadino: L’Europa crei un Pnrr per l’energia. ilrestodelcarlino.it

Autostrade, servono gallerie e ponti nuovi (non tutti a norma). Parola di AiscatMolti ponti e gallerie delle autostrade non sono a norma, dunque serve un supporto dello Stato.E' quello che dicono in sostanza le concessionarie autostradali. Ecco che cosa è emerso dall'assemblea de ... startmag.it