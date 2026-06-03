Fiab | servono infrastrutture e percorsi sicuri per la mobilità ciclistica
Fiab sottolinea la necessità di infrastrutture e percorsi sicuri per migliorare la mobilità ciclistica. La questione riguarda come saranno collegati i borghi della provincia valdostana e quali infrastrutture sono ancora assenti per rendere la bicicletta un mezzo di trasporto quotidiano. La richiesta include la realizzazione di piste ciclabili e collegamenti più sicuri tra i diversi centri abitati. Nessuna proposta ufficiale è stata ancora avanzata.
Come cambieranno i collegamenti tra i borghi della provincia valdostana?. Quali infrastrutture mancano per rendere la bicicletta un mezzo quotidiano?. Cosa accadrà durante la pedalata collettiva tra Fénis e Ussel?. Perché la sicurezza stradale è il limite principale alla mobilità sostenibile?.? In Breve Pedalata collettiva programmata per sabato 6 giugno tra Fénis e Ussel.. Presidente Dodaro punta su salute pubblica e tutela dell'ambiente urbano.. Necessità di connessioni continue tra i borghi della provincia valdostana.. Gestione flussi e sicurezza stradale come priorità nel capoluogo.. La mobilità ciclistica in Valle d’Aosta: l’impegno di Fiab Aosta à Vélo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
CENTINAIA DI CICLISTI E PATTINATORI PER LA 15ª BICICLETTATA E PATTINATA ADRIATICA
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