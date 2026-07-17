di Antonio Passanese FIRENZE "Un milione in più per le imprese fiorentine". La Camera di Commercio rilancia e mette a disposizione delle aziende della Metrocittà più fondi per sostenere la loro sopravvivenza. A volere questa misura è stato Massimo Manetti, 64 anni, dal luglio 2024 presidente dell’ente di piazza dei Giudici, incarico al quale è stato eletto dopo aver guidato PromoFirenze. Imprenditore con attività nel settore food, Manetti è anche presidente del Consorzio del Mercato Centrale di Firenze, che sotto la sua guida si è trasformato in un modello per il commercio al dettaglio di qualità. Recente anche la nomina a presidente dell’Associazione internazionale dei mercato storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera, la cura di Manetti: "Un milione in più per le imprese. Ma ci servono infrastrutture"

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