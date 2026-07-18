Serie C la creazione di un settore giovanile unificato con l’Academy dà nuova linfa e vigore L’Sg Fortitudo di Bianchini ora può sognare in grande

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo settore giovanile unificato, nato dall'integrazione con l’Academy, rafforza la squadra. La società può ora puntare a obiettivi più ambiziosi. Nel mercato delle formazioni giovanili della regione, le società si preparano alla prossima stagione, con i primi incontri di fine agosto in vista dei campionati. La continuità delle attività si inserisce nel programma di preparazione delle squadre under.

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Continua a muoversi il mercato delle ‘minors’ emiliano romagnole, che si apprestano alla prossima stagione sportiva e in vista dei primi rendez-vous di fine agosto in preparazione ai campionati. In serie C è in fermento l’ Sg Fortitudo del presidente Andrea Bianchini, che dopo lo storico accordo siglato a fine giugno con la Fortitudo 103 (creazione di un settore giovanile unificato sotto l’egida della Casa Madre di via San Felice; graduale scioglimento dell’Academy; Furla come quartier generale di tutto l’universo Effe; utilizzo del marchio storico per i prossimi vent’anni; sinergie tecniche e progetto di sviluppo d’una foresteria per i giovani atleti) manterrà la prima squadra, dove confluiranno gli U19 Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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