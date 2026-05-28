La Fortitudo organizza un nuovo consiglio societario con Gentilini e Guerri alla guida. Il settore giovanile si prepara a riunificare Academy e Sg. Anumba, Moretti e Della Rosa sono confermati nel roster. Dopo la fine della stagione, la squadra ha concluso con una cena sociale, segnando la fine di un campionato che si è fermato in semifinale contro una Verona più forte.

Chiusa una stagione, se ne apre un’altra. Ieri con la cena sociale, definitivo rompete le righe in casa Fortitudo, con la chiusura di un’annata dove la corsa dei biancoblù si è fermata in semifinale di fronte a una Verona in questo momento più forte. Tutti, società, tifosi, squadra avrebbero voluto un epilogo diverso di questi tre anni di Attilio Caja e Stefano Tedeschi, ma non è stato così. La Fortitudo ripartirà dalla stessa categoria, la serie A2, ma con una società che cambia volto, uno staff rinnovato e una squadra che al momento parte da tre contratti in essere Fantinelli, Mazzola e Benvenuti, ma che in base alle proposte e dell’interesse della nuova proprietà e dei giocatori, potrebbe prevedere altre conferme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie A2: in vista un nuovo assesso societario con Gentilini e Guerri al comando. Settore giovanile, si va verso una riunificazione tra Academy e Sg. Anumba, Moretti e Della Rosa: la Fortitudo vuole confermarli

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