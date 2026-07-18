L'Andrea Costa ha annunciato l'ingaggio di Alessandro Cipolla, completando così il reparto esterni per la prossima stagione di Serie B Nazionale. Il coach ha descritto il giocatore come un elemento polivalente e si è detto soddisfatto della sua presenza nella squadra.

L’Andrea Costa annuncia l’arrivo alla corte biancorossa di Alessandro Cipolla e completa così il reparto esterni della squadra che prenderà il via al prossimo campionato. All’appello mancano ora soltanto gli annunci dell’ala Yordany Angarica e del centro Christian Luigi Kouassi per vedere completata la nuova Up versione 20262027. N el frattempo a centrocampo ci sarà Alessandro Cipolla, guardia classe 2000 originario di Sesto San Giovanni, che aggiunge duttilità tattica al servizio di coach Luca Dalmonte. Un jolly, come è stato definito dalla stessa società biancorossa, che da guardia può spostarsi anche in ala e all’occorrenza anche dividere i minuti in cabina di regia con Saladini e Chessari, nonché con Gasparin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale, coach Dalmonte: "È un elemento polivalente, felici di averlo con noi». Andrea Costa, ecco anche Cipolla

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National Serie B coach Dalmonte: He's a versatile player, we're happy to have him with us. Andrea Costa, and Cipolla is also here.Andrea Costa announces the arrival of Alessandro Cipolla to the Biancorossi court, completing the team's full-back lineup. sport.quotidiano.net