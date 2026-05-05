Dalmonte applaude l’Andrea Costa | Abbiamo sempre dato il massimo

La stagione dell’Andrea Costa si conclude dopo 36 partite di campionato e una di play-in, lasciando un senso di soddisfazione tra i dirigenti e i giocatori. Il tecnico Dalmonte ha espresso apprezzamento per l’impegno della squadra, sottolineando che è stata sempre data la massima disponibilità. La squadra ha concluso il campionato con un bilancio positivo, senza ulteriori dettagli su risultati o classifiche.

Si chiude dopo 36 partite di campionato e una di play-in la stagione dell’ Andrea Costa che va in archivio tra la soddisfazione generale. Un bilancio positivo commentato dal tecnico Luca Dalmonte, il principale volto biancorosso di questa annata iniziata con una nuova realtà al timone e proseguita con una squadra che ha portato risultati e attirato simpatie. L’analisi dell’allenatore imolese abbraccia tutte queste componenti. "Abbiamo giocato una stagione lunghissima, che noi forse abbiamo sentito un po’ più lunga – afferma Dalmonte – e che nel momento centrale, tra dicembre e gennaio, abbiamo rincorso facendo extrasforzi pazzeschi a causa...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dalmonte applaude l’Andrea Costa: "Abbiamo sempre dato il massimo" Notizie correlate Leggi anche: Andrea Costa, voglia di riscatto. Dalmonte: "Serve l’energia giusta" Brilla l’Andrea Costa. Dalmonte da record. Euforia verso i playinMancava probabilmente soltanto la vittoria nel derby a chiudere la cavalcata sul parquet dell’Andrea Costa in questo torneo. Approfondimenti e contenuti L’Andrea Costa non vuole fermarsi. Dalmonte dà la spinta ai biancorossiÈ San Giobbe Chiusi l’ultimo ostacolo per l’Andrea Costa prima di poter approdare ai desiderati playoff. Oggi al PalaRuggi (palla a due alle 18, arbitri Di Gennaro, Formica e Rosato) i biancorossi aff ... sport.quotidiano.net Andrea Costa, voglia di riscatto. Dalmonte: Serve l’energia giustaDopo due dure trasferte l’Andrea Costa ritrova l’aria di casa. Questa sera alle 20,30 (arbitri Manganiello, Manco e Del Gaudio) l’Up sfiderà l’OraSì Ravenna in un derby dai tanti significati, vuoi per ... ilrestodelcarlino.it