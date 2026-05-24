Alexandra Saint Mleux, nota come fidanzata di un pilota di Formula 1, ha condiviso il suo mascara preferito, che costa meno di 10 euro e promette un look da it-girl. La donna ha attirato l’attenzione per il suo stile curato, che ha conquistato i paddock della categoria e i social media. La sua presenza pubblica si è rafforzata rapidamente, rendendola figura nota nel mondo dello sport e del fashion.

L’abbiamo iniziata a conoscere come la fidanzata di Charles Leclerc, ma Alexandra Saint Mleux in pochissimo tempo si è fatta notare per il suo stile impeccabile che ha conquistato prima i paddock della Formula 1 e poi i social. La modella francese di origine italiana e argentina si è rivelata in pochissimo tempo la it-girl a cui guardare se siamo alla ricerca di uno stile elegante e misurato. Quella che da poco è diventata la signora Leclerc ogni volta che si mostra in pubblico fa centro con un look ben ponderato che gioca su un mix sapiente dove alla semplicità inserisce dettagli chic che si tratti di outfit per lo streetwear o completi per occasioni formali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alexandra Leclerc ha svelato il suo mascara preferito. Puoi averlo anche tu (costa meno di 10 euro) per un look da it-girl

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Alexandra Leclerc On The Affordable Mascara She'll Never Stop Using | Vogue Australia

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