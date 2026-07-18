Sono stati resi noti i gironi della prossima stagione della Serie B Interregionale. La squadra di Pesaro è inserita nel girone D, che comprende sei gruppi complessivamente. La formazione parteciperà al girone di ferro, con un match in programma contro il Fossombrone, nel derby locale. La composizione dei gironi è stata comunicata ufficialmente e comprende sei gruppi distinti.

Sono usciti i gironi della serie B interregionale. Per la prossima stagione sono sei i gironi. Pesaro è inserita nel raggruppamento D, piuttosto impegnativo. Oltre al Bramante, delle Marche, ci sono Nuovo Basket Fossombrone, Pallacanestro Jesi e Taurus Jesi e Pallacanestro Senigallia. Le altre formazioni sono Fulgor Fidenza, Bakery Basket Piacenza, Olimpia Castello 2010, New Flying Balls Ozzano, Virtus Pallacanestro Imola, Rubiera Basket 2000, Lg Competition Castelnovo, Baskers Forlimpopoli, Val di Ceppo Basket e Basket Terni. Quindi saranno due le pesaresi ai nastri di partenza: Pesaro e Fossombrone per un derby che si preannuncia ricco di emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale. Bramante nel girone di ferro. C’è il derby con Fossombrone

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