Basket serie B Interregionale Costone e Virtus giocheranno nel Girone C I gialloverdi lottano per il vertice Per i rossoblù una squadra giovane

Nel campionato di basket serie B interregionale, Costone e Virtus sono state assegnate al Girone C. I gialloverdi cercano di mantenere la testa della classifica, mentre i rossoblù, composti da una squadra giovane, affrontano il torneo con obiettivi diversi. Le squadre partecipanti provengono da Toscana, Liguria e Lazio, tra cui Empoli, Cecina, San Miniato, Spezia, Chiavari, Tiber Basket Roma, Carver Cinecittà, Polisportiva Supernova Fiumicino, San Paolo Ostiense, Basket Roma e Stella Azzurra Viterbo.

Empoli, Cecina, San Miniato, Legnaia e Prato dalla Toscana; Spezia e Chiavari dalla Liguria; Tiber Basket Roma, Carver Cinecittà, Polisportiva Supernova Fiumicino, San Paolo Ostiense, Basket Roma e Stella Azzurra Viterbo dal Lazio. Queste le avversarie che si troveranno di fronte Virtus e Costone nel girone C (Conference Centro) nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. Nelle prossime settimane la Fip renderà noti i calendari della stagione regolare. Con il mercato in corso è prematuro azzardare ipotesi di ranking o ideale griglie di partenza. Però, a oggi, è possibile delineare alcuni valori in campo. Le squadre toscane stanno cambiando molto, con Costone ed Empoli che si candidano a essere grandi protagoniste e pronte a lottare per le posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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BASKETBALL CLUB LUCCA - COSTONE SIENA PLAYOFF GARA 1 SEMIFINALE

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