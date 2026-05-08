Calcio serie C per il Perugia potrebbe prospettarsi un girone di ferro
Nel prossimo campionato di calcio di serie C, il Perugia potrebbe affrontare un girone considerato più impegnativo rispetto a quello concluso di recente. Le squadre inserite nel raggruppamento sembrano di livello superiore, aumentando la difficoltà delle sfide per i biancorossi. La composizione del girone sarà resa nota nelle prossime settimane, ma le prime indiscrezioni indicano un calendario più competitivo rispetto al passato.
Attento Perugia, potresti nel prossimo campionato trovarti un girone di ferro. O per lo meno di livello ben superiore a quello appena trascorso.L'ultima giornata di serie B ha emesso i propri verdetti: a retrocedere sono state Reggiana, Spezia e Pescara. Che potenzialmente potrebbero essere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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