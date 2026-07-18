serena brancale annuncia 6 nuove date del sacro tour

Serena Brancale ha annunciato sei nuove date per il suo “Sacro Tour”. La cantante ha recentemente pubblicato il suo nuovo album intitolato “Sacro”, distribuito da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Tra le tracce dell’album figura il brano “Qui...”.

BARI – Dopo aver pubblicato il nuovo album “Sacro” (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy), con all’interno brani come “Qui con me”, presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, e “Al mio paese” con Levante e Delia, certificato disco d’oro, Serena Brancale continua a conquistare il pubblico con il suo “Sacro Tour”, annunciando oggi 6 nuove date che si aggiungono al calendario estivo. La prossima tappa sarà il 21 luglio al Lake Soundpark Festival di Cernobbio (CO). La tournée ha debuttato il 30 aprile a Londra per poi arrivare a Madrid e Barcellona e tornare a casa per incantare tutta la penisola con uno spettacolo che celebra le sue radici trasformando ogni concerto in una grande festa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Serena Brancale a Deejay Chiama Italia con il nuovo album Sacro

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Serena Brancale dà il via al suo “Sacro Tour”: le dateSerena Brancale ha annunciato le date del suo “Sacro Tour”, in programma dopo la pubblicazione del suo ultimo album, intitolato “Sacro”.

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