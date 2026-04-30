Serena Brancale ha annunciato le date del suo “Sacro Tour”, in programma dopo la pubblicazione del suo ultimo album, intitolato “Sacro”. L’artista, nota per le sue performance dal vivo, porterà in diverse città i brani presenti nel disco, tra cui il singolo “Qui con...”. Le date sono state rese note attraverso i canali ufficiali, e i concerti sono attesi con interesse dai fan. La tournée si svolgerà nel corso dei prossimi mesi.

BARI – Dopo aver pubblicato il nuovo attesissimo album “Sacro”, con all’interno brani come “Qui con me”, presentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, e “Al mio paese”, con la collaborazione delle musiciste e cantautrici Levante e Delia, Serena Brancale dà il via al suo “Sacro Tour”, che porterà la sua musica live con nuovi e imperdibili appuntamenti dove sarà possibile vivere la sua energia, sensibilità e talento. Il “Sacro Tour” rappresenta uno spettacolo che promette di unire energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione. Un viaggio musicale che toccherà tutta l’Italia, ma che partirà dall’Europa,.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Serena Brancale dà il via al suo “Sacro Tour”: le date

Serena Brancale fa il tutorial di “AL MIO PAESE”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Serena Brancale dà il via al suo SACRO TOUR; SERENA BRANCALE: torna sui palchi d'Italia e d'Europa con il SACRO TOUR, al via il 30 aprile da Londra e che si concluderà il 3 ottobre al Palaflorio della sua Bari. | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Serena Brancale e Delia cantano Al mio paese 25 aprile - Amici Clip | Witty TV; Serena Brancale torna sui palchi d’Italia e d’Europa con il Sacro Tour.

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