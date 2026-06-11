Arezzo, 11 giugno 2026 – Anteprima Mengo Fest a Ponte a Poppi: tre giorni di musica e spettacolo nel cuore del Casentino. Dal 2 al 4 luglio appuntamento a Popp. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione Attività Produttive di Ponte a Poppi, il Comune di Poppi e la direzione artistica di Comakema, torna l'Anteprima Mengo Fest, un appuntamento capace di unire grande musica, valorizzazione del territorio e promozione culturale nel suggestivo scenario di Ponte a Poppi. A pochi giorni dall'inizio del celebre Mengo Music Fest di Arezzo, ospiterà tre giornate di eventi che coinvolgeranno il Castello dei Conti Guidi, e Piazza Garibaldi, trasformando Ponte a Poppi in un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serena Brancale, a Poppi nella tappa del suo "Sacro Tour 2026"

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Serena Brancale e labito della madre a Sanremo 2026.

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