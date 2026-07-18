Il testo sottolinea che senza sicurezza lo Stato perde la sua legittimità. Il patto sociale si fonda sulla rinuncia all’autodifesa da parte dei cittadini in cambio di protezione. Se il potere non dimostra con i fatti di avere il monopolio della forza, si mette in discussione il rispetto dell’accordo tra cittadini e Stato. La legittimità dello Stato dipende quindi dalla capacità di garantire sicurezza e di esercitare il controllo della forza.

Il patto sociale si basa sulla rinuncia all’autodifesa in cambio di protezione. Il potere deve giustificare con i fatti il suo monopolio della forza, altrimenti significa che una delle due parti non sta rispettando l’accordo. E il ricorso alla violenza si rivela necessario. Esiste un privilegio che sembra essere stato revocato al popolo italiano: il diritto ad avere un sistema limbico. A noi non è consentito essere esseri umani. Dovremmo vivere come se la paura non esistesse, come se la collera fosse un vizio anziché una reazione biologica, come se l’istinto di proteggere la propria famiglia fosse un difetto del carattere. L’odio è vietato. La collera è sospetta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Senza sicurezza lo Stato non è più legittimo

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