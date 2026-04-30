Per il Consiglio di Stato l’affidamento per servizio rifiuti è legittimo | confermato l’appalto a Monteco

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Galatina è legittimo, confermando l’appalto assegnato alla società Monteco. La decisione rappresenta la conclusione di un procedimento giudiziario che si è protratto per diverso tempo ed è relativa a un contenzioso amministrativo riguardante l’affidamento del servizio.

ROMA – Si chiude con una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato il lungo contenzioso amministrativo riguardante l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Galatina. La Quarta sezione di Palazzo Spada, nella giornata di ieri, ha messo la parola fine alla disputa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lavori al Polo Agroalimentare, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar: "Affidamento legittimo"Piena legittimità per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento del Centro Agroalimentare di Salerno, opera finanziata con... Appalto rifiuti a Frosinone, il Consiglio di Stato dà ragione alla SangalliIl contratto con Super Eco resta valido, ma la gara torna alla verifica dell’anomalia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Co-progettazione: il Consiglio di Stato fa ulteriore chiarezza; Il governo vuole influenzare una nomina importante; Terre e rocce da scavo, via libera del Consiglio di Stato al nuovo regolamento - ANCE; Sito Istituzionale | Concessioni balneari: Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare. Galatina, per il Consiglio di Stato è legittimo l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti alla MontecoCondividendo pienamente le tesi sostenute in giudizio dal prof. avv. Pier Luigi Portaluri, per conto del Comune di Galatina e dall’avv. Domenico Mastrolia per ... corrieresalentino.it Che cosa fa il Consiglio di Stato e perché il governo è interessato a una nominaIl sottosegretario Alfredo Mantovano starebbe seguendo la partita che si gioca dietro il rinnovo dei vertici dell'organo della giustizia amministrativa ... today.it Dietrofront del Consiglio di Stato: nella coprogettazione è possibile il rimborso del costo del personale retribuito - Ius & management https://share.google/0uYuHJ7riSHGok12A Dietrofront del Consiglio di Stato: nella coprogettazione è possibile il rimborso del - facebook.com facebook Uccisione dell’orsa KJ1, ENPA al Consiglio di Stato: “Era una madre con cuccioli che ha risposto a quello che ha percepito come un pericolo improvviso. Parlare di aggressività è fuorviante: si tratta di comportamenti difensivi naturali”. x.com