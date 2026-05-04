Festa di San Nicola a Bari | Piano Sicurezza Rafforzato Prefetto e Sindaco | Lo Stato c' è vivete la festa senza paura

In vista delle celebrazioni per la festa di San Nicola a Bari, si è svolto un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Durante l’incontro, è stato deciso un rafforzamento delle misure di sicurezza, con il coinvolgimento delle autorità locali. Il prefetto e il sindaco hanno affermato che lo Stato sarà presente e hanno invitato i cittadini a partecipare alle celebrazioni senza timori. La decisione arriva dopo un periodo segnato da ripetute sparatorie e tensioni tra gruppi criminali.

In vista delle celebrazioni per la festa patronale di San Nicola, si è tenuto a Bari un cruciale comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che assume ancor più significato, visto quanto avvenuto nel mese da aprile, insanguinato da ripetute sparatorie e timori di una nuova guerra tra clan. Il.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Festa di San Nicola Bari 2026: programma, luminarie e regole per la sagra Bari e i segnali dall'Est: cresce l'attenzione per la città e per la festa di San NicolaBari rafforza il proprio legame con l’Europa dell’Est e registra nuovi segnali di interesse internazionale, soprattutto in vista delle celebrazioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa di San Nicola 2026, il peschereccio Giovanni Paolo II porterà quadro e statua del Patrono di Bari; San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; Festa di San Nicola 2026 Bari: programma e Diretta TV; Festa di San Nicola 2026 a Bari: tutti gli eventi in programma dal 26 aprile al 22 maggio. Bari, sicurezza rafforzata per la festa di San Nicola dopo i recenti episodi criminaliBARI - È prevista in mattinata una nuova riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in Prefettura a Bari, in vista della prossima festa di Festa di San Nicola. Al centro del ... giornaledipuglia.com San Nicola, a Bari sarà una festa blindata: vertice in prefettura per i controlliQuartieri caldi, e non solo, sotto pressione. Piazze militarizzate con la presenza di uomini in divisa e in borghese talmente massiccia da diffondersi la voce di una sparatoria in Piazza del Ferrarese ... lagazzettadelmezzogiorno.it Festa di San Nicola a Bari. Giornata dedicata alle persone diversamente abili con un mini corteo con i figuranti di San Nicola davanti alla Basilica - facebook.com facebook Si è svolta la festa di San Giorgio a Palau x.com