Lei incinta al quinto mese lui la picchiava se guadagnava poco L’incubo della 20enne costretta a prostituirsi | come ha fatto arrestare il marito

Una donna di 20 anni, incinta al quinto mese, è riuscita a scappare dal marito violento a Padova. L'uomo la picchiava se guadagnava poco e lei era costretta a prostituirsi. La ragazza ha approfittato di un momento in cui lui si era addormentato per chiamare le forze dell'ordine. Gli agenti hanno arrestato l’uomo, che era stato segnalato anche per maltrattamenti e minacce. La donna è stata portata in un luogo sicuro.

A Padova una ragazza romena di 20 anni, al quinto mese di gravidanza, è riuscita a liberarsi del marito violento solo perché lui, per una volta, si era addormentato. È successo giovedì scorso, 16 luglio, dopo l’ennesimo episodio di violenza: la giovane è scappata e ha trovato rifugio in un bar della città, chiedendo al titolare di chiamare la questura. Ha raccontato che il marito l’aveva picchiata e minacciata di morte. La ragazza è stata soccorsa dagli agenti della Squadra mobile, che hanno rintracciato il compagno della vittima. L’uomo nei giorni precedenti si era spostato in una struttura ricettiva del quartiere Sacro Cuore. La scoperta della polizia sulle violenze. 🔗 Leggi su Open.online

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