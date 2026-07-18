Se domani non torno | arrivano le prime immagini del film basato sul libro di Gino Cecchettin

Rilasciate le prime immagini di Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi tratto dal libro di Gino Cecchettin, al cinema dal 5 novembre. Una delle vicende di cronaca più toccanti degli ultimi anni si appresta a sbarcare sul grande schermo per lanciare un potente messaggio di sensibilizzazione sociale. La pellicola intitolata Se domani non torno, diretta dalla regista Paola Randi, racconterà la drammatica vicenda del femminicidio di Giulia Cecchettin e la straordinaria risposta dei suoi cari, capaci di trasformare una tragedia privata in un movimento collettivo di sensibilizzazione e lotta contro la violenza di genere. Le prime anticipazioni visive sulla pellicola e le note sulla distribuzione sono state diffuse dall’agenzia di stampa Adnkronos. 🔗 Leggi su 2anews.it

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