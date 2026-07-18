Scotti lascia il Milan a parametro zero | pronto il trasferimento in Serie B
Filippo Scotti, attaccante classe 2006 del settore giovanile del Milan, lascia il club a parametro zero. Dopo aver maturato esperienza nella Primavera rossonera, si trasferirà in Serie B per cercare più spazio nel calcio dei professionisti. Il giovane talento ha mostrato buone prestazioni nel settore giovanile, ma ora si appresta a intraprendere una nuova avventura in un campionato superiore. Nessuna ufficialità ancora sui dettagli del trasferimento.
Un altro giovane talento del vivaio rossonero saluta Milanello per cercare spazio nel calcio dei grandi. Si tratta di Filippo Scotti, attaccante classe 2006 che in questi anni ha maturato esperienza nella Primavera del Milan, mettendosi in mostra con prestazioni che non sono passate inosservate. Il giovane, duttile, centravanti ha deciso di non proseguire il proprio percorso in maglia rossonera, abbandonando definitivamente l'idea di un rinnovo con il club meneghino. Una scelta condivisa ormai da molti talenti del settore giovanile (ultimi in ordine di tempo, tra gli altri, Alessandro Longoni e Simone Lontani) e dettata dalla voglia di giocare con continuità in una categoria importante, compiendo finalmente il salto tra i professionisti, piuttosto che continuare a inseguire spazio tra Primavera e Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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