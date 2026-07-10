affare kostic in serie a trasferimento a parametro zero

Il centrocampista serbo, svincolato dalla Juventus dopo aver concluso il suo contratto il 30 giugno, è senza squadra. Dopo quattro stagioni con il club, non ha ancora firmato con nessuna altra formazione. La sua situazione contrattuale rimane aperta, e al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali o trattative in corso.

Il centrocampista della nazionale serba è attualmente svincolato dopo l’addio alla Juventus: cosa sta succedendo. Si è chiusa lo scorso 30 giugno, dopo quattro stagioni, l’avventura di Filip Kostic alla Juventus. L’esterno della Nazionale serba è adesso senza squadra e, a 33 anni, ha tutta l’intenzione di dimostrare a tutti di poter ancora dire la sua. Kostic (Ansa) – Calciomercato.it Kostic vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto nuovamente avanti il Venezia: la società lagunare vuole regalarsi un grandissimo colpo dopo la promozione in Serie A e starebbe pensando di tesserare proprio l’ex calciatore della Juventus che non si opporrebbe a un trasferimento nel club allenato da Giovanni Stroppa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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